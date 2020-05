Bruka u Italiji, Juventus će predati titulu bez borbe?!

Problem za problemom. U Italiji su zabranjena sva takmičenja do 14. juna, i dalje savez, klubovi i političari nisu našli zajednički jezik, ali ako vlada premijera Kontea i ministar Spadafora budu insistirali da je prerano i da može da se igra tek u julu, pitanje je šta će biti.



Gravina, predsednik udruženja klubova je protiv, ali bi mogao da bude stavljen pred svršen čin. Juventus ćuti, ne želi da se izjasni o nastavku prvenstva, ali oni su da se regularno odigra ili prekine, titulu, da im i ponude pošto su prvi u trenutku prekida neće uzeti.



Ali, ne pristaju ni na ultimativni plan.



Naime, neki klubovi guraju plej of, odnosno skraćeni sistem u kome bi prva četiri kluba igrala za titulu. Problem je što su Atalanta i Inter zaostali za Laciom i Juventusom, ne postoje ni jasno defininisana pravila, niti bi taj presedan mogao da bude prihvatljiv za sve.







Uz to, Juventus ne želi ni da čuje da se liga proširi na 22 kluba, oni čak smatraju da treba da se smanji na 18.



Ako bude doneta odluka o plej ofu, Juventus neće igrati, odnosno, da ne bi bili kažnjeni, igraće, ali sa omladincima ili timom do 23 godine koji igra u trećoj ligi. Time bi zadovoljili formu, ali obesmislili sadržaj, jer jasno, da bi time predali titulu, da li Laciju, ili eventualno Interu, svejedno, tek to bi izazvalo nove skandale i polemike na Apeninima.