Brojke su tu, da li je David Luiz najveći promašaj "tobdžija"?!

Izgleda da su Arteta i sam igrač odlučili.Brazilac koji je letos stigao iz komšijskog Čelsija menja London Lisabonom - i to bez naknade!Štoper se vraća u svoju Benfiku gde je proveo četiri godine pre dolaska na "Stamford Bridža". "Plavci" su ga tada platili 22.5 miliona funti. Kasnije je Luiz prešao u PSŽ, da bi se ponovo vratio u London kada Čelsi izdvaja oko 33 miliona evra. Selidba u Arsenal je usledila prošlog leta, cena je bila oko 8 miliona funti plus dodatni troškovi.A ti 'dodatni troškovi' konačnu cifru povećavaju na 24 miliona funti!Pored osam za glavnicu transfera, dodatnih šest miliona je otišlo u ruke predstavnika defanzivaca plus još deset miliona funti na godišnju platu. Suma sumarum 24 miliona funti uloženo, a na igračkom i rezultatskom planu bez nekih uspeha što se tiče sezone "gunera". Arteta je odlučio da se u narednu sezonu osloni na mlađe snage , ostaje da se vidi da li će se odbrana konačno 'zakrpiti'.