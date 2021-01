Brojke ne lažu - Lampard je najgori u istoriji Romanovog Čelsija!

Mladi menadžer Čelsija Frenk Lampard, porazom protiv Mančester sitija u nedelju uveče, definitivno je došao na dno liste uspešnosti stratega koji su sedeli na klupi londonskog kluba od dolaska Romana Abramoviča u klub.





Sa prosekom od svega 1,67 bodova na 55 utakmica, nekadašnji reprezentativac Engleske je završio na zečelju iza Andre Viljaša-Boaša, koji je do sada držao negativan rekord sa svega 1,70 bodova po meču.



Interesantno je da prvo mesto drži nekadašnji trener Partizana Avram Grant, koji je na 32 utakmice stigao do solidnog proseka od 2,31 boda po meču.



Izraelski stručnjak koji je vodio crno-bele u sezoni 2011/2012 tako je nadmašio i Žozea Murinja, koji je čak 212 puta vodio "plavce" stigavši do 2,19 bodova po meču.



Slede Antonio Konte i Karlo Anćeloti, koji jedini imaju više od dva boda po meču, Rafael Benitez i Luis Felipe Skolari su na istom proseku, iako Španac ima jedan meč više.



Slede Mauricio Sari i Roberto Di Mateo, a tek nešto bolji do Viljaša-Boaša bio je Klaudio Ranijeri sa 1,883 boda na čak 146 utakmica.