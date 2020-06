Brojevi kažu, Ozil najgori transfer svih vremena?

Premijer liga se vratila, sa njom i stari problemi Arsenala.



"Tobdžije" su poražene sa 3:0 od strane Gvardiolinog Sitija ponajviše zahvaljujući nezaboravno performansu Davida Luiza u trajanju od 25 minuta. Pa ipak posle neobjašnjivih grešaka Brazilca na tapetu je i Mesut Ozil, čovek koji nije imao ni priliku da putuje u Mančester.



Arteta je to objasnio kao taktički razlozi, mada objave Ozila na njegovom Tviter profilu govore da je Nemac bio spreman za nastavak prvenstva.



Neizbežno je, kada se priča o Ozilu, pomenuti njegovu platu. Nemac ima 350 hiljada funti nedeljno, ugovor mu traje do 2021. godine a kreativac je jedan od igrača koji se pobunio kada se predložila ideja o smanjenju plata zbog korona pandemije.



Nemac je do sada zaradio oko 15.75 miliona funti od početka sezone, prevedeno u brojke na terenu to je 15.75 miliona funti za jedini Ozilov gol ove sezone, 5.25 miliona po asistenciji koju je napravio.



14.986 funti po dodavanju, 787.500 po uklizavanju, 8692 funti po minutu aktivne igre ili 8003 funti kada nije u igri. Stvarno neverovatne brojke i veliko pitanje ostaje - do kada će ovo trajati?!



Posle teškog poraza Arsenala Ozil je tvitnuo, "Bez obzira na sve ... #M10Arsenal".







Ovo se može razumeti i kao opaska na Artetin račun zbog izostavljanja Nemca iz postave na "Etihadu".



Arsenal i dalje ima matematičke šanse za povratak u Ligu šampiona, ali sa ovakvom atmosferom u i oko kluba postaje sve teže.