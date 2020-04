Breša već u Seriji B, neće igrati i ako se nastavi sezona?!

Predsednik fudbalskog kluba Breša Masimo Ćelino izjavio je danas da je njegov tim spreman da službenim rezultatom izgubi sve preostale utakmice ako se Serija A nastavi.







"Ova sezona više nema smisla. Povratak aktivnostima je čista ludost. Ako nas prisile na to, spreman sam ne dozvolim timu da igra i sve izgubimo službeno sa 3:0, iz poštovanja prema građanima Breše i njihovim najmilijima koji više nisu sa nama", rekao je između ostalog Ćelino za list "Gazeta delo sport".



Breša je treća najugroženija provincija u Italiji sa više od 8.500 slučajeva zaraze korona virusom i 1.300 mrtvih.



Predsednik Lacija Klaudio Lotito je nedavno optužio Selina da pokušava da izbegne ispadanje.



"Mene uopšte nije briga za ispadanje. Rezultatima do sada smo zaslužili da ispadnemo i ja sam kriv za to", odgovorio je Ćelino.



Breša je poslednja na tabeli Serije A.