Brazilci žele Nejmara na Olimpijskim igrama, ali se pita PSŽ!

Olimpijske fudbalske reprezentacije sastavljene su od igrača uzrasta do 23 godine, uz tri seniorska fudbalera.



Napadač pariskog kluba je 2016. godine bio jedan od trojice seniora koji su igrali na Igrama u Rio de Žaneiru, gde je Brazil osvojio zlato posle izvodjenja penala protiv Nemačke u finalu.



Pari Sen Žermen nema obavezu da pusti Nejmara na olimpijski turnir, pošto to nije zvaničan turnir Medjunarodne fudbalske federacije (Fifa).



Kako je preneo Eurosport, predsednik FS Brazila počeo je razgovore sa vlasnicima francuskog kluba.



Ako Nejmar dobije dozvolu, imaće naporno leto, pošto se očekuje da će igrati na Kupu Amerike, koji se od 12. juna do 12. jula održava u Kolumbiji i Argentini.



Olimpijske igre u Tokiju počinju 24. jula.