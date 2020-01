Bravo za Milan, večeras će platiti kaznu zbog Kobija Brajanta!

Milan će večeras protiv Torina nositi crne trake oko ruku, razlog je pogibija Kobija Brajanta.



Znate i sami da je bio veliki navijač Milana, da je odrastao u Lombardiji gde je njegov otac igrao košarku u italijanskoj ligi, da je čak kao mali trenirao fudbal, odnosno bio golman. Ostao je uvek vezan za Milan.



Naime, on je priznao da je i kao profesionalni igrač često noću ostajao budan kako bi gledao tim za koji navija.



"To je moje detinjstvo, tek je počinjao Maldini, to je naša najjača generacija sa Gulitom, Barezijem, Van Bastenom", pričao je Kobi koji je posećivao "Milanelo" kad god je bio u Evropi.



On je čak svoj dizajn patika pravio po uzoru na kopačke jer mu je fudbal, osim košarke bio omiljeni sport.



Milan nema dozvolu, federacija im je zabranila da nose trake, ali klub se ne obazire, biće to omaž Brajantu, očekuje se da navijači učine nešto slično, a iz redova "Rosonera" se ne obaziru, kažu da će platiti kaznu, a i da će održati minut ćutanja pre meča u znak tragično stradale košarkaške legende.



Inače prema pravilima biće kažnjeni za minut ćutanja, a izbor je kluba hoće li nositi crnu traku u znak žalosti, takva su pravila italijanskog udruženja klubova.