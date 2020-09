Bravo, Paune!

Veljko Paunović proglašen je za najboljeg menadžera u prvom kolu engleskog Čempionšipa.



Na svom debiju na klupi Redinga, Paunović je slavio na gostovanju protiv Derbi Kauntija (2:0) i zasluženo je u timu kola.



Podsetimo, uspešan debi u Čempionšipu imao je i Vladimir Ivić, koji je sa svojim Votfordom podedio Midlsboro rezultatom 1:0.



U idealnom timu kola na otvaranju nove sezone Čempionšipa nalazi se po jedan igrač iz ova dva tima. Defanzivac Ketkart je doneo pobedu Iviću, a napadač Redinga je bio najbolji u Paunovom timu.



Nadamo se da je ovo samo prva u nizu ovakvih priznanja za srpskog trenera.



Here it is!



Your first #SkyBetChampionship Team of the Week of 2020/21, powered by @WhoScored ratings! #EFL | #TOTW pic.twitter.com/lnyxU9tpNp