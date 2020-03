Bravo! Levandovski i supruga donirali milion evra za borbu protiv koronavirusa

Fudbaler Bajerna iz Minhena Robert Levandovski i njegova supruga Ana donirali su milion evra za borbu protiv korona virusa.







"Svi smo svesni teške situacije. Danas svi igramo u istom timu. Budimo jaki u ovoj borbi. Ako možemo nekome da pomognemo, hajde da to i uradimo. Ova situacija utiče na svakog od nas, pa vam molimo da pratite uputstva i slušate one koji znaju najbolje. Budite odgovorni", rekao je Levandovski za "Bild".



Saigrači Levandovskog, Džošua Kimih i Leon Gorecka pokrenuli su akciju "We Kick Corona" kojom je, uz njihovu donaciju od milion evra, do sada prikupljeno više od 2,5 miliona evra za pomoć u borbi protiv pandemije korona virusa.



"Samo ako budemo složni, ako pokažemo razum i odgovornost, ako budemo tu jedni za druge, možemo da se izvučemo iz ove krize", rekao je Kimih.