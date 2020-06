Brat otkrio Gvardioline opcije, prvi u istoriji na klupi najbolje reprezentacije sveta, ili jedan od ova tri kluba?!

Pere Gvardiola je otkrio planove svog brata Pepa. Ili bolje rečeno snove, pošto za sada nema ponuda. Gvardiolin brat menadžer je u Južnoj Americi gde otvara filijalu agencije.



Pričao je o planovima trenera Sitija koji ima ugovor još sezonu.



Gvardiola se ne oglašava, kaže da treba da zasluži produžetak koji mu Englezi nude do 2024. ali ako Sitiju ostane kazna od dve godine, on bi narednog leta mogao da završi petogodišnju misiju na "Etihadu".



Šta je sledeće?



Isključio je povratak u Španiju, pominje se Juventus, ali to je na dugom štapu, takođe, prema nekim informacijama odbio je da pregovara o eventualnom povratku u Bajern.



"Pepa zanima reprezentacija, ili klub u Južnoj Americi, videćemo kako će ići i hoće li dobiti ponudu", rekao je Pere Gvardiola.



Dosta puta se spominjao Brazil, ali to bi bio izuzetak u istoriji jer nikada nisu imali selektora stranca.



"Ne verujem da bi Selesao dozvolio da neko ko nije Brazilac bude trener nacionalnog tima", kaže Gvardiolin brat.



Sa klubovima je drugačije, čak se navode tri kluba koja bi eventualno ponudila ugovor Gvardioli, naravno morao bi da pristane na smanjenje plate.



Prvi je Flamengo koji sada vodi Žorž Žesus. Najpopularniji klub u Brazilu i jedan od najpopularnijih u svetu je osvojio i nacionalnu i kontinentalnu titulu ove sezone sa Portugalcem na klupi.











I Palmeiras još jedan velikan bi želeo menadžera Sitija, bivši trener Reala Luksemburgo je na klupi, bili su treći ove sezone. I na kraju Atletiko Paranaense koji vlada u svojoj državi, osvojili su i Kopa Sudamerikana prošle godine, ali su daleko manji klub od prethodna dva, na klupi je Dorival Žunior koji je vodio sve velike brazilske klubove i ima par domaćih trofeja i jednu Rekopa Sudamerikanu sa Internasionalom.



No, ostavimo sve priče za naredno leto, jer će do kraja sezone 2021. Pep sigurno ostati u Sitiju.