Brak iz snova - Ronaldo i Ronaldinja!

Mlađi možda i ne znaju ovu priču, ali u pitanju je najčuveniji fudbalski bračni par svih vremena. Brazilac Ronaldo i Milena Domingez punili su strane tabloida, on verovatno najbolji napadač svog vremena, ona devojka, zatim i supruga Ronalda i svetska rekorderka u pimplanju lopte.



Mrzela je da je zovu "Ronaldinja".



"Ja sam Milena, zvali su me Mika ili Milena, nisu Zidanovu ženu zvali Zidana", ljutila se.



Ali Zidanova supruga Veronika nije igrala fudbal, a ni postavila svetski rekord. Držala je loptu u vazduhu više od devet sati, 55 198 dodira sa loptom. Bilo je to 1997. a za prvi klub je zaigrala u domovini, u rodnom gradu, u ženskom timu Korintijansu.



Svetsku slavu je stekla 1999. kada se udala za Ronalda, napustila je Brazil i stigla u Italiju gde je "Zuba" igrao za Milan. Brazilka je bila dobar fudbaler, ali ne i vrhunski, u Italiji je nastupala Fjamamoncu tim iz okoline Milana, nije bila uspešna kao u Brazilu gde je za četiri godine u Korintijansu dala 60 golova, igrala je u veznom redu.



Recimo i to da je u braku sa Ronaldom bila četiri godine. Preselila se u Madrid sa slavnim fudbalerom 2002. tada je srušila i svetski rekord u ženskom fudbalu, potpisala za Rajo Valjekano. To su naravno bile smešne sume u odnosu na muški fudbal, ali svejedno, Tereza Rivero predsednica "Pčelica" je želela ovu igračicu, pre svega iz marketinških razloga. Bila je plaćen oko 250 000 evra godišnje, veći deo toga odnosio se na prava za imidž.



Jer Real je imao Ronalda, Valjekano "Ronaldinju". Kasnije je Terrza Rivero priznala da je sve bio marketing, da Brazilka nije bila dovoljno dobra, ali svejedno ona je prva strana igračica u španskom fudbalu. Nije mogla da igra godinu dana dok fudbalerkama van Španije nije bilo dozvoljeno da nastupaju u tamošnjoj ligi.











Sa Ronaldom se razvela već godinu dana pošto su došli u Španiju, iz tog braka ima sina Ronalda, koji je postao punoletan.



Milena Domingez je igrala i za reprezentaciju Brazila 2003. ali su tada ispale u četvrtfinalu Mundijala.



Nastupala je do 2009. za Pozuelo i Torehon, a zbog povrede kolena karijeru prekinula u 30. godini, pre nešto više od deceniju. Udala se ponovo i to za fudbalera, Davida Aganca, koji nikada nije dobio šansu u Realu, bio je mladi reprezentativac Španije, šetao se po pozajmicama, igrao najbolje u Santanderu i Valjekanu, po sezonu proveo u Grčkoj i Izraelu.



Inače, Milena je posvećeni budista, ona je i ambasador Korintijansa, a često učestvuje u fudbalskim programima i radio emisijama u Španiji.