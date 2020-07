Božije pravde nema za Atalantu, Juventus se izvukao!

Juventus će možda biti šampion, ali Atalanta kupi sve simpatije u fudbalskom svetu. Oni su danas umalo slavili u sred Torina, Juventus se spasio iz dva penala Kristijana Ronalda - 2:2 (0:1).



Igrao se 16. minut kada je Atalanta uspela da stigne do prednosti na ovom meču i da najavi novo veliko iznenađenje.Izgubio je Dibala loptu na sredini terena, a onda su dvojica igrača Atalante napravila dar-mar Juventusovoj odbrani. Papu Gomez i Duvan Zapata su razmenili nekoliko pasova, na kraju sjajan pas Gomeza za Kolumbijca koji pogađa za 0:1. Atalanta je igrala odlično u prvom poluvremenu, nisu dozvoljavali igračima Juventusa da stignu do gola, Ronaldo i Dibala su bili u potpunosti zatvoreni tokom prvih 45 minuta igre.Početkom drugog dela penal za Juventus. Paulo Dibala je pokušao da centrira, Marten De Ron je igrao rukom, a sudija nije imao dilemu niti jednog trenutka.Ključnu izmenu pravi tada Gasperini, umesto Iličića ulazi Malinovski koji je napravio velike probleme Juventusu.Malinovski je imao dobru šansu da bude junak večerašnje utakmice u 74. minutu, ali je pucao pored gola. Na drugoj strani Kristijano Ronaldo sjajno prima loptu, a potom i šutira, a golman Golini odlično brani.I onda ključni trenutak utakmice, Atalanta stiže do sva tri boda u sred Torina, a strelac je Malinovski koji je topovskim udarcem savladao Ščešnjeg nakon dodavanja Muriela sa leve strane.