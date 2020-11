Borusija – Razigrani nemački „ždrepci“

Mnogi se upiru da prstom nađu Menhenglabah na karti. Nema se tu šta videti, gradić na 40 kilometara od granice sa Holandijom. Mesto usred ničega, gde se rodio sjajan fudbal.Borusija je, kada i slavni Bajern uspela da se dokopa Bundeslige 1965. godine, ali dok Minhen zovu severnom prestonicom Mediterana, Menhengladbah sa okolinom selima širom Severne Rajne Vestfalije ima oko 200 000 stanovnika. Grad se inače zvao Gladbah, ovo Minhen je dodato tamo tridesetih godina, pa su mnogi mislili da je predgrađe Minhena. U stvari, 1950. godine su promenili Minhen u Monhen (da vas ne zamaramo) nemačkom gramatikom, pa sada niko ne greši.Ali, ne zbog jezika, već fudbala.Borusija je sedamdesetih osvojila pet titula nemačkog prvaka, tukla Bajern gde ih je videla u nekim sezonama, Bavarci su osvojili tri titule šampiona, ali i tri puta pokorili Evropu. Stvorili su tim iz svog pogona, to im je pribavilo nadimak Die Folhen ( Ždrebci) ta ekipa je tek bila stara oko 21 godinu. Početkom sedamdesetih su osvojili dve, pa onda od 1975. do 1977. het-trik titula.Ovaj tim je vodio „Terijer“ strašni desni bek, Berti Fogts, Ginter Necer je cepao odbrane svojim pasovima, Jup Hajnkes je bio etablirani reprezentativac, kao i Uli Štilike, a Alan Simonsen je osvojio „Zlatnu loptu“ za Dansku i za Borusiju, 1977. Inače klub je svoje prvo evropsko finale izgubio od Liverpula 1973. tada je klub napustio Necer nakon sukoba trenerom Vajsvejlerom koji je 11 godina, sve do 1975. sedeo na kormilu, Posle je preuzeo Udo Latek, pa onda Jup Hajnkes, kao domaći čovek. On je 1975. kao igrač uništio Tvente, dao im je tri gola u pobedi od 5:1, te sezone kada je Borusija osvojila Kup UEFA. Oni su izgubili još jedno finale od Liverpula, ovoga puta od Liverpula 1977. da bi ih Redsi dobili i sledeće godine samo u polufinalu. Mnogi kažu da Gladbah nije imao sreće, rodili su se u isto vreme kao i strašna generacija Liverpula koja je počinjala svoju gvozdenu vladavinu evropskim fudbalom.Onda je Fogts zbog slomljene noge napustio fudbal, ali odmah postao pomoćnik Lateku. Te 1979. Borusija je u prvenstvu igrala najgori fudbal u deceniji, ali su ostali živi u Kupu UEFA.Nije bilo lako, posle Šturma iz Graca, morali su kroz produžetke do pobede protiv Benfike, pa je Simonsenov het-trik presudio Slasku. Nakon poljaka. Eliminisali su Mančester Siti u četvrtfinalu.Polufinale je donelo dramu, šesto polufinale u Evropi u sedam godina. Rival su bili zemljaci, „Zebre“ iz Duizburga. Iako se procenjivalo da je Duizburg u boljoj formi, u gostima je bilo 2:2, domaćin je vodio, ali je Borusija bila mnogo iskusnija. U revanši je neuništivi Simonsen sa dva gola prelomio u pobedi od 4:1, „Ždrepci“ su stigli u svoje četvrto evropsko finale.Tamo ih je čekala Crvena zvezda.Prethodne godine Borusija je uništila jugoslovenskog prvaka, 8:1 u dva meča u Kupu Šampiona, ali sada je bilo drugačije, teže. Iako je Miloš Šestić doneo prednost na krcatoj „Marakani“, nesrećni Jurišić je postigao autogol, pa su Nemci odneli velikih 1:1 kući. U revanšu, Zvezda je mogla do produžetaka, iako je domaćin vodio golom Simonsena sa penala. Muslin je pogodio prečku u finišu, Kiker je napisao „Fortuna i Berti“ kao pobedonosni tandem u finalu.Vogts je predosećao da je to kraj. Naime, on je pre revanša sa Zvezdom rekao u svlačionici, „Pogledajte trofej i daj da ga osvojimo, to je naša poslednja šansa za dugo vremena“.Kako je samo bio u pravu.Naime, pad je počeo osamdesetih, mali stadion Bokelberg nije mogao da ih finansijski drži u trci sa Bajernom, pa su bili prinuđeni da prodaju. Bajern im je oteo Del’Hajea već početkom decenije, iako su bili u top šest ili sedam ekipa, bitka za titulu je do 1984. bila misaona imenica. Te godine su sa Berndom Krausom, Froncekom, Borovkom trčali gotovo do kraja, ali su ostali iza Štutgarta i Hamburga. Izgubili su finale kupa od Bajerna na penale, Lotar Mateus je promašio i otišao u Bajern. Sledeće godine je u crvenom dresu učestvovao u eliminaciji „zelenih“ u polufinalu kupa u produžetku, Danac Lerbi je sa penala presudio. U Bajern je 1986. otišao i trener Hajnkes klupska legenda, uspeli su da predvođeni fantastičnim Uve Ranom koji je bio igrač sezone u Bundesligi stignu do trećeg mesta. Videli smo ih u Beogradu tih dana, eliminisali su Partizan u Kupu UEFA.I te 1987. ih je izbacio škotski Dandi u polufinalu Kupa UEFA. Bio je to njihov prvi poraz u istoriji na domaćem terenu u Evropi. Od 1964. do 1986. Vodila su ih tri trenera, Vajveler, Latek i Hajnkes. Od sledeće sezone u narednih 20 čak 17, Hajnkes se vratio 2006. ali ni on u drugom mandatu nije potrajao. Od ove decenije kreće novi uspon, posle legende Fronceka, klub je preuzeo Švajcarac Favr, četiri sezone je bio na kormilu, Borusija se vratila u Evropu, a posle Šuberta i Hekinga, u maju 2019. Stigao je Marko Rose iz Salcburga. Gladbah je osvojio nemački kup 1995. Dalin, Herlih i Efenberg su potopili Volfsburg, ali takođe, klub je ispao u drugu ligu 2007, ali se odmah vratio.Redovni su u poslednjih desetak godina u Evropi, bilo i LE gde su prezimili nekoliko puta, igrali su i Ligu šampiona kao ove godine, kada imaju pravo na nadu. Odoleli su u Milanu protiv Intera, ispustili Real, sada slede mečevi sa Šahtjorom, grupa je takva da su bili potpuni autsajderi, ali sada su se stvari promenile. I Borusija će probati da zgrabi šansu već protiv Ukrajinaca.