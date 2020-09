Borac Miha otvorio dušu, korona je posle leukemije kao "čaša hladne vode"!

Legendarni srpski fudbaler Siniša Mihajlović rekao je danas da je koronavirus "poput čaše hladne vode" u odnosu na borbu sa leukemijom.







"Posle onoga što sam doživeo od jula do januara, šest meseci svakodnevne borbe protiv leukemije, odlazaka i izlazaka iz bolnice, tri runde hemoterapija i transplantacije koštane srži, koronavirus je poput hladne čaše vode", rekao je Mihajlović za list "Gazeta delo sport".



Trener italijanske Bolonje se u utorak vratio klupskim treninzima, koje je propustio u prošlom periodu jer mu je bio dijagnostifikovan koronavirus.



Mnogi su bili zabrinuti kada mu je nalaz na koronavirus bio pozitivan, jer mu je pre nešto više od godinu dana dijagnostifikovana leukemija.



"Nisam imao simptome, tako da ne bih ni primetio da nisam uradio test. To ne znači da bolest ne postoji. Svi koji negiraju da je virus smrtonostan, ignorišu stvarnost i imaju nedostatak poštovanja prema onima koji su umrli, patili ili izgubili voljene osobe", kazao je Mihajlović.



On je naveo da se vratio normalnom životu, da trči 10 kilometara dnevno i ide u teretanu.



"Živim normalno, uživam u životu u svakom trenutku i to je ono što nameravam i dalje da radim", istakao je nekadašnji reprezentativac Jugoslavije.



Mihajlović je bio kritikovan u Italiji zbog toga što nije bio dovoljno pažljiv s obzirom na to da je rizična osoba.



"Ne znam da li moj oporavak nervira ljude ili je možda lakše osećati empatiju za nekoga ko je u bolničkom krevetu ili izgleda krhko. Enco Ferari je rekao da će Italijani oprostiti sve osim uspeha. Dodaću i sreću na taj spisak jer je mnogo gadnih stvari okolo, ne samo u Italiji, već svuda. Na društvenim mrežama se nazivaju 'hejteri', ali bih ja imao drugu reč...", kazao je Mihajlović.







Dodao je da je na odmoru na Sardiniji, gde ima kuću i ide 20 godina, preduzeo sve mere predostrožnosti i da je stalno nosio masku.



"Nikada ne znate kada ste ili kako bili u kontaktu sa pozitivnom osobom na koronavirus, ili zašto ga neki dobiju, a drugi ne. Bio sam sa suprugom, ona je negativna, a ja pozitivan. Jedno od moje dece je pozitivno, drugo negativno", naveo je trener Bolonje.



On je naveo da je bio bolestan, ali da to ne znači da će biti bolestan do kraja života.



"Nisam bio taj koji je naredio da se povuku mere izolacije i karantina i koji je dozvolio ljudima da idu na odmore. Jednostavno, nisam imao sreće. Vidim da je sličan stav i sa Silviom Berluskonijem, ljudi ispuštaju zavist jer se neko uspešan razboleo. Uradili smo sve što nam je bilo dozvoljeno. Testirani smo, bili u karantinu, kraj priče", rekao je Mihajlović.