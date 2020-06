Bonućijeva ispovest o najtežoj odluci u karijeri

Leonardo Bonući je posle duže vremena govorio o svojoj sezoni u Milanu, kada je doneo jednu od najtežih i najčudnijih odluka da napusti Juventus i pojača redove rivala.



Kao što znate, Bonući je u Milanu proveo samo jednu sezonu, a otišao je pošto se posle finala Lige šampiona u Kardifu sukobio sa Danijem Alvešom, te nije bio ni na istim talasnim dužinama sa trenerom Maksom Alegrijem.



"To je bila teška sezona za mene, na ličnom i na profesionalnom planu. Došlo je do nerazumevanja, a naročito posle poraza u finalu Lige šampiona, kada sam doneo pogrešnu odluku. Ali, moram da kažem da je ta odluka značajno uticala na moju karijeru i pomogla mi da budem bolja osoba. Tokom tih meseci u Milanu, bio sam u potrazi za samim sobom, i shvatio sam da je Juventus moj dom", rekao je Bonući, koji se ipak rado seća i ljudi iz Milana.



"Upoznao sam divne ljude u Milanu, pre svih Đenara Gatuza. To je bila teška godina, ali daleko od toga da je bila beskorisna. Na kraju krajeva, bio sam još srećniji kada sam se vratio svojoj kući", istakao je Bonući.





Podsetimo, Bonući je u Juventus stigao iz Barija 2010. godine, a potom je 2017. doneo odluku da ode u Milan. Vratio se posle godinu dana u zamenu za Matiju Kaldaru, koji je otišao na San Siro.





Bonući je sa Juventusom osvojio sedam titula, propustio je samo tu jednu kada je bio u Milanu, te još po četiri puta Kup Italije i Superkup Italije.