"Bomba" Aleksandra Kolarova, Inter bez šanse za titulu, Breša u drugoj ligi!

Roma je sa šest golova počastila SPAL, poslednjeplasiranu i prežaljenu ekipu Serije A.Upisao se i Aleksandar Kolarov, srpski reprezentativac i kapiten našeg nacionalnog tima. Prvo je Nikola Kalinić doveo goste u prednost, da bi Ćeri izjednačio u 24. minutu.Perez je doveo Romu u novu prednost u 38. minutu, da bi do kraja utakmice golovima Kolarov, Peres, ponovo Peres i Zaniolo postavili konačnih 1:6.Tomović na jednoj i Kolarov na drugoj strani su bili starteri.Kolarov je postigao gol sa skoro 35 metara, pogledajte OVDE, bila je to i greška golmana.U duelu Torina i Verone pobednika nije bilo, 1:1. Gosti su došli do prednosti u 56. minutu iz penala preko Borinija, da bi Zaza izjednačio 11 minuta kasnije.Darko Lazović igrao 79 minuta, na drugoj strani nije bilo Lukića zbog kartona.