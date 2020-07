Bolji od Anrija, da li ga Arteta može zadržati?

Arsenal je vezao sinoć drugu pobedu zaredom u PL. Pao je Norič rezultatom 4:0, blistao je kapiten Obamejang sa dva gola. Svojim prvim pogotkom na meču je došao do fantastičnih pedeset golova u Premijer ligi u svega 75 utakmica.



Tjeri Anriju je trebalo 83 duela da bi stigao do magične brojke.



Jasno da je Gabonac ključni igrač tima, Artetu i "tobdžije" brine njegov ugovor koji ističe naredne sezone. Spekulisalo bi se da bi mogao već po kraju ove napustiti London.



"Ovo što je uradio danas, postigao je najbrže pedeset golova u celoj istoriji kluba to vam govori sve o njegovom mentalitetu i način na koji radi svakog dana. On želi da ostane sa nama. Srećan je ovde. Vidi šta pokušavamo da uradimo i nadam se da će postati još bolji. Auba zna moje mišljenje o njemu i projektu koji želim da kreiram, koliko je važan deo toga. Sve van toga nije u mojim rukama", izjavio je Arteta po kraju utakmice.



Auba se sa dva gola izjednačio na prvoj poziciji strelaca PL, on i Vardi imaju po 19 pogotka.