Bogosavcu ugovor na četiri godine

Miroslav Bogosavac je dobio dugoročni ugovor sa Ahmatom iz Groznog, potvrđeno je na sajtu kluba.



Bogosavac je do sada igrao kao pozajmljeni igrač iz Čukaričkog, ali je ruski klub odlučio da ga otkupi za nepoznatu cifru.



Bogosavac je u Rusiju otišao sredinom februara, i pet utakmica ukupno, pre i posle prekida sezone, bilo je dovoljno da opravda očekivanja i zasluži dugoročni ugovor.



Inače, on je dete Partizana za koji je nastupao do 2017. godine, kada je otišao u Čukarički.



Ima 23 godine i pred njim je duga karijera, verujemo i uspešna.



Za početak, treba da obezbedi opstanak sa Ahmatom, koji je na četiri boda ispred Krile Sovjetov, koja je prva ispod crte.