Bogdanović o Benitezu: ''Kakav je čovek, ne daj Bože nikome...''

Nešto stariji navijači Partizana sigurno se sećaju Gorana Bogdanovića, ''sedmicu'' crno-belih, koji je dres kluba iz Humske nosio od 1985. do 1993. godine. U tom periodu je sa Partizanom osvojio tri titule prvaka Jugoslavije, jedan trofej u Superkupu i jedan u Kupu Jugoslavije.





Iz Partizana se 1993. preselio u Španiju, gde je nosio dres Majorke, Espanjola i Ekstremadure.





Zanimljivo, u Ekstremaduru je 1998. godine prešao na insistiranje Rafe Beniteza, danas čuvenog, trofejnog trenera.





Na tu temu je, između ostalog, govorio u intervjuu za '' Mondo '' i otkrio da posle svega, španskog trenera ne pamti baš po dobrom.





''Rafa je jako želeo da me dovede iz Espanjola u Ekstramaduru. On je tada bio šef stručnog štaba Ekstramadure koja se borila za ulazak u Primeru. Došao sam, potpisao sam ugovor, ušli smo u Primeru, što je bio istorijski uspeh Ekstramadure, jer je to gradić od 25 hiljada stanovnika.









Posle godinu i po dana, Rafa je 1999. izjavio da ne računa na mene i da moram da potražim novu sredinu. Imao sam i taj problem što je bombardovana Srbija u to vreme, što su svašta pričali o nama.







I nije samo sa mnom tako radio. Posle je u Valensiji stavljao Đukića na klupu, pa je otišao u Englesku, u Njukasl, pa je isto tako sa našim Mitrovićem radio, svi su oni prošli što i ja. Što se tiče trenerskog posla, tu skidam kapu. Ali kakav je čovek, to ne daj Bože nikome'', istakao je Bogdanović.