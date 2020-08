Bogati Arapin se oglasio odmah posle finala, ovo su njegove reči!

Naser Al-Kelaifi se oglasio kao prvi čovek Pari Sen Žermena odmah nakon utakmice u Portugalu gde se igralo finale Lige šampiona.



Njegov tim je poražen od Bajerna 1:0.



Da li je bio besan što ni ovoga puta nije stigao do cilja?



Na osnovu njegove izjave, reklo bi se da je ponosan na svoje igrače.



"Radićemo jako da budemo bolji sledeće sezone, želimo da osvojimo Ligu šampiona. Verovali smo ovoga puta više nego ikad. Želim da svi dignu glavu gore", rekao je Al-Kelaifi u prvoj reakciji nakon meča.



"Tužni smo... Ipak, nećemo zaboraviti pozitivne stvari iz ove sezone. Igrali smo finale, izgubili 1:0, a mogli smo da damo 2 ili 3 gola. Bilo je veoma blizu. Ponosan sam na naše igrače, niko nije verovao da možemo da stignemo do finala. Sve smo učinili, ali to vam je fudbal", rekao je Al-Kelaifi.