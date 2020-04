Boban zaratio sa Milanom, završili na sudu!

Spor između fudbalskog kluba Milan i bivšeg sportskog direktora Zvonimira Bobana mogao bi da bude rešen pred sudom, preneli su danas italijanski mediji.Boban je otpušten početkom marta, pošto je kritikovao izvršnog direktora Ivana Gazidisa. Bivši hrvatski fudbaler rekao je da mu je Gazidis "radio iza leđa", nakon što je kontaktirao trenera Lajpciga Ralfa Rangnika za sledeću sezonu.Boban je otpušten zbogali on to ne prihvata i protivi se toj odluci.Tutosport je preneo da se očekuje da bi pravni spor mogao da završi na sudu, predviđajući da rastanak sa Bobanom neće proći bez posledica po klub.Boban je otpušten sedam meseci pošto je došao na funkciju.On je od 1991. do 2001. godine igrao za Milan, osvojio je četiri titule u Seriji A, Ligu šampiona, tri Kupa Italije i Superkup UEFA.