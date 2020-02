Boban otkrio, dve struje u Milanu, ko kome radi iza leđa i kako će se sve završiti?

Fudbalski klub Milan se već nekoliko godina traži, odavno ih već nema u Ligi šampiona, dva puta su menjali vlasnike u prethodnih par godina, šuška se da bi u skorijoj budućnosti to mogli da urade još jednom, kako je navodno jedan od najbogatijih ljudi na svetu Bernar Arno zainteresovan da otkupi klub sa "San Sira" od Eliot grupe.



Jasno je da se to neće tek tako dogoditi, Amerikanci neće tek tako odustati od kluba u koji su uložili veliki novac.



Ipak, problemima nikad kraja, taman što su popravili igru i rezultate, nastali su problemi u upravi.



Dok su Zvonimir Boban i Paolo Maldini tvrdili da Pioli ima potpuno poverenje i da se u klubu ne razmišlja o Ralfu Rangniku, kako se pisalo po medijima, Ivan Gazidis je izjavio kako je kontaktirao Nemca sa idejom da ga postavi na mesto šefa struke Milana, ali i sportskog direktora.







Sada se tim povodom oglasio i Zvonimir Boban, vidno uznemiren zbog čitave situacije.



"Rangnik? Nije dobro da pričamo o njemu, najgora stvar je to što ova dešavanja destabilizuju klub u trenutku u kojem tim raste uz sjajan Piolijev rad.



To što nas nije upozorio (Gazidis o Rangniku) je bilo omalovažavajuće i neelegantno. To nije potez u Milanovom stilu, makar ne Milana kakvog ga ja pamtim. Već smo pričali sa Gazidisom, za dobrobit Milana je sasvim sigurno najvažnije da se sastanemo sa vlasnicima što je pre to moguće. Jedinstvo znači da delimo i da se poštujemo međusobno, to je osnova svega i jedini način da stvari dobro funckionišu", istakao je Boban.



Dakle u klubu postoje problemi, videćemo da li će ih rešiti, čini se da vlasnici više veruju Gazidisu, videćemo da li su zbog izvršnog direktora spremni da se pokače sa legendama kluba Bobanom i Maldinijem.