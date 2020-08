Blef od 800 miliona, sreća pa Gvardiola nije u većem klubu...

Ponovo bez polufinala, to bi bio kratki naslov onoga što je Pep Gvardiola učinio u Mančester Sitiju. Doveden je zbog Evrope, nije stizao ni do polufinala gde je makar bio redovan sa Bajernom.



Mediji ovaj neuspeh nazivaju krajem "Gvardiolinog blefa", jasno da je eliminacija od Liona ogroman neuspeh.



Za četiri godine Pep je ispao od Monaka u osmini finala, zatim Liverpula i Totenhema u četvrtfinalu. Oba tima je pobeđivao tih godina u šampionatu, ali Evropa je ostala rebus.



Kada se sračuna, Siti je u pojačanja uložio oko 800 miliona evra ta suma će ovog leta sa Feranom Toresom i Akeom, koji su samo početak kupovina stići do milijardu evra.



Rezultat su dve titule prvaka u Engleskoj (Pelegrini je osvojio jednu i igrao polufinale Lige šampiona), pregršt domaćih kupova, ali nijed dovoljno.



Ove godine su prepustili titulu Liverpulu, osvojili su, odnosno odbranili Liga kup koji je ipak beznačajno takmičenje. U finalu, Gvardiola se zaigrao, ušao sa 3-5-2, posle meča izjavio da taktika ne dobija ovakve utakmice.











Mnogi smatraju da je u nekom istorijski značajnijem klubu dobio bi otkaz na putu ka hotelu, prošao poput Sarija u Juventusu, ali sigurno je da mu je pozicija sigurna.



"Vreme je da se odmorimo, ali sigurno ćemo se vratiti naredne godine", rekao je Pep u noći strašnog poraza.



Ima ugovor još sezonu, ponuda da produži na još tri bila je na stolu, ali je Gvardiola rekao da mora da zasluži novi ugovor. Ovom sezonom i posle svega što se sinoć dešavalo u Lisabonu sigurno ga nije zaslužio.