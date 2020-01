Blater pristaje na saslušanje povodom SP u Kataru, ali pod jednim uslovom

"Nisam spreman da dodjem u Francusku na saslušanje, ali sam na raspolaganju francuskom pravosudju ako se saslušanje održi u Švajcarskoj", rekao je Blater agenciji Frans pres.







Blater je danas pismom preko advokata obavestio o tome francusku policiju. On je suspendovan zbog kontroverzne isplate Mišelu Platiniju za konsultantske poslove, a umešan je i u najveći skandal koji je potresao svetsku kuću fudbala vezano za pranje novca i malverzacije.



Blater (83) je agenciji Frans pres 11. decembra prošle godine rekao da će svedočiti u Francuskoj, ako državna kancelarija finansijskog tužioca (PNF) to od njega "zvanično zatraži". On je tada rekao da je u aprilu 2017. godine, na zahtev te kancelarije već saslušan.



Istraga o uslovima dodele domaćinstva Svetskog prvenstva 2022. godine odvijala se tri godine pod okriljem PNF, a prošlog decembra poverena je pariskom istražnom sudiji.



Ta istraga pokrenuta je posebno zbog "aktivne i pasivne korupcije".



"Želimo da vidimo gospodina Blatera, u Francuskoj ili Švajcarskoj, ne znam kada. Francusko pravosudje će želeti da ga sasluša", rekao je istražitelj i centralne kancelarije za borbu protiv korupcije i finansijskih prekršaja.



Nadležni žele da utvrde pod kojim uslovima je Fifa 2. decembra 2010. godine poverila Kataru organizaciju Mundijala 2022. godine.U tom slučaju ispitan je i Platini.