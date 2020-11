BL - Šalke izbegao da poljubi patos, Lajpcig dotakao vrh!

Union Berlin je na svom terenu dočekao Arminiju, a dočekali su i novu pobedu, ovoga puta ubedljivu od 5:0.



Već u prvom poluvremenu su postigli tri gola, Endo u 3. minutu je doveo domaćina u prednost, da bi Andrih povisio deset minuta kasnije. U drugom minutu nadoknade prvog poluvremena Beker pogađa za 3:0.



Na 4:0 postavlja Kruze iz penala u 52. minutu meča, a konačnih 5:0 postavlja Tešer u nadoknadi vremena.



Lajpcig je slavio novu pobedu i izbio je na prvo mesto, makar dok svoju utakmicu ne odigraju Borusija i Bajern večeras od 18:30.



Domaćin je slavio protiv Frajburga sa 3:0, Konate u 26. minutu je doveo u prednost učesnika Lige šampiona, da bi Zabicer pogodio za 2:0 iz penala.



Konačnih 3:0 postavlja fudbaler Mančester sitija Angelinjo na prelep način, iz slobodnog udarca sa 25 metara.



U duelu Štutgarta i Ajntrahta pobednika nije bilo - 2:2, iako je domaćin imao prednost od 2:0.



"Švabe" su stigle do prednosti preko Gonzalesa u 17. minutu iz penala, da bi Kastro postigao gol za 2:0 u 37. minutu.



Ipak, gosti se vraćaju u meč preko Silve u 61. minutu, da bi Abraham pogodio u 75. za potpunu neizvesnost.



Filip Kostić je nakon dužeg vremenskog perioda i povrede konačno bio na klupi, ali nije ulazio u igru.



Herta je prekinula negativan niz i stigla je do ubedljive pobede protiv Augsburga u gostima od 0:3. Kunja u 44. minutu, potom Lukebakio u 52 i Pjatek u 86. minutu su doveli goste do velike pobede.



Šalke i dalje ne zna za pobedu, danas su gostovali Majncu u duelu koji je bio meč dva najgora tima u ligi. Konačno je bilo 2:2, Šalke je gobio dobar deo meča, praktično je bio na dnu lige, ali je uspeo da se vrati.



Brosinski je iz penala pogodio za 1:0, ali je Ut izjednačio u 36. minutu.



Mateta je iz novog penala doveo Majnc do prednosti od 2:1, a konačnih 2:2 postavlja Juste autogolom u 82. minutu.