BL - Leverkuzen počeo da ređa pobede!

Bajer iz Leverkuzena je stigao do druge pobede u šampionatu Nemačke pošto je danas savladao na svom terenu ekipu Augsburga sa 3:1 (1:0).



U prvom poluvremenu bolja igra domaćina, imali su više loptu u svom posedu i napadali su protivnika, imali su i nekoliko dobrih šansi.



Već u 15. minutu su stigli do prednosti i to preko Alarija koji je iz penala bio precizan nakon igranja rukom protivnika u kaznenom prostoru.



Izmene trenera Augsburga su urodile plodom već na startu drugog dela, tada je Danijel Kaliđuri uspeo da postigne gol nakon centaršuta Vargasa.



Ipak, odlični Alario svojim drugim golom danas donosi pobedu Leverkuzenu, prvu na "Baj areni" ove sezone.



Nije to bilo sve, Leverkuzen je postigao još jedan gol i to u nadoknadi vremena kada je pogodio Diabi.