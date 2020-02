BL - Lajpcig na čelu, Grujić na klupi slavio pobedu Herte, Vegorst iz Hofenhajma nosi loptu kući

Fudbaleri Lajpciga popeli su se na čelo tabele trijumfom protiv Verdera na svom stadionu.Poveli su u 18. minutu preko Klostermana, asistenciju je upisao Šik.U 39. minutu bivši igrač Sampdorije i Rome se upisuje i u listu strelaca, asistenciju je upisao doskorašnji igrač zagrebačkog Dinama Dani Olmo.Sa 2:0 se otišlo na odmor, da bi na samom startu nastavka prednost Lajpciga povisio Mukiele.Do kraja nije bilo promene rezultata, Lajpcig prvi, sa dva boda i utakmicom više od Bajerna.Ekipa iz Berlina je slavila na gostovanju poslednjeplasiranom Paderbornu.Poveli su u 10. minutu, strelac je bio Dedrik Bojata.Sa 0:1 se otišlo na odmor, da bi nakon šest minuta igre u nastavku Srbeni poravnao rezultat.Ipak, u 67. minutu Kunja vraća prednost ekipi iz prestonice, petom je zatresao mrežu rivala Do kraja nije bilo promene rezultata, pobedu Herte je sa klupe posmatrao Marko Grujić."Vukovi" su poveli na gostovanju u 18. minutu, Rudi je igrao rukom u svom kaznenom prostoru, precizan je sa kreča bio Vegorst.Ipak, domaćin stiže do izjednačenja u 45. minutu preko Baumgartnera.Otišlo se sa 1:1 na odmor, da bi gosti dobili još jedan penal u 51. minutu, skrivio ga je Hubner, a u gol pretvorio Vegorst.Dvostruki strelac potom u 59. minutu pravi penal, igrao je rukom u svom kaznenom prostoru, precizan je sa kreča bio Kramarić, 2:2.Ipak, Vegorst se iskupio i izrastao u junaka "Vukova", postiže i treći gol na meču u 71. minutu, kojim je Volfsburg došao i do pobede.Poveli su domaći fudbaleri u 38. minutu, strelac je bio Maks.Sa 1:0 se otišlo na odmor, da bi nakon šest minuta igre u nastavku gosti poravnali preko Haberera.Do kraja nije bilo promene rezultata, podela bodova u Augsburgu.Poveo je sastav iz prestonice u sedmom minutu, strelac je bio Gentner.Ipak, u 22. minutu "Farmaceuti" poravnavaju rezultat preko Kaija Haverca.Sa 1:1 se otišlo na odmor, da bi u 84. minutu Bajer stigao i do preokreta preko Dijabija.Ipak, u 87. minutu Bulter donosi izjednačenje.Nisu svoju poslednju reč dali gostujući fudbaleri, igrao se četvrti minut nadoknade kada je Belarabi vratio prednost ekipi Leverkuzena, kasno je bio za domaćina, pobeda za "Farmaceute".Neven Subotić je nosio dres poraženog sastava do 86. minuta.