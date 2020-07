Bjelsa slavi titulu, "Pčele" se saplele na "Britaniji", nova nada i za Mitrov Fulam!

Fudbaleri Lidsa su osvojili titulu u engleskom Čempionšipu.



Poraz Vest Broma od Hadersfilda obezbedio je ekipi Marsela Bjelse direktan plasman u Premijer ligu, a poraz Brentforda na "Britaniji" od Stouka doneo im je i šampionski trofej.

"Pčele" su izgubile na gostovanju sa 1:0 (1:0), jedini gol na utakmici postigao je Gregori u 38. minutu.Ekipa sa "Grifin parka" ipak ima šansu da se domogne direktnog plasmana u elitni rang, pred poslednje kolo imaju bod manje od Vest Broma i četiri više od Fulama, koji bi takođe mogao do drugog mesta, ako danas slavi kod kuće protiv Šefild Venzdeja.Raspored u poslednjem kolu, koje se igra 22. jula u 20:30h, je sledeći:Na Mitroviću i drugovima sa "Krejven Kotidža" je da danas savladaju Šefild, a onda će imati 80 bodova, jedan manje od trećeplasiranog Brentforda i dva od drugoplasiranog Vest Bromvič Albiona, na kolo do kraja.Biće jako zanimljivo u poslednjem kolu, videćemo ko će do direktnog plasmana u elitni rang.