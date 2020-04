Bjelica mislio da je važniji od Mamića? Usledilo je neprijatno iznenađenje...

Zapravo, došlo je do sporazumnog prekida saradnje, pošto se Nenad Bjelica nije složio sa odlukom čelnika kluba da se igračima i stručnom štabu smanje plate zbog krize izazvane pandemijom koronavirusa.





Pre par dana dobio je i naslednika na mestu šefa struke Dinama, to je Igor Jovićević, koji je do sada radio sa omladincima ''Modrih''.







Posle svega, Bjelica je ''otvorio dušu'' u razgovoru za '' Index' ', gde je izneo svoje viđenje čitave situacije, priznajući da je sebe doživljavaokao drugog čoveka kluba.





''Taj dan kad je donesena odluka, mene je nazvao Zoran Mamić i rekao mi da je donesena odluka. Nije me nazvao da me pita o tome, nego da mi javi šta je odlučeno.







U Dinamu su me do toga trenutka držali za drugog najvažnijeg čoveka kluba nakon gospodina Barišića, a onda su doneli odluku bez da su tog drugog najvažnijeg čoveka uopšte informisali o njoj. Nisam to razumeo i nisam pristajao na takvu odluku.







Dinamo tu nije ni pokušao me nazvati da proba da izgladi tu situaciju, jednostrano su smenili moj stručni štab i tu je za mene priča bila gotova. Ja od dana donošenja odluke do 16. 4. nisam uopšte komunicirao s Dinamom. U međuvremenu je smenjen moj štab i predloženo mi je da nastavim da radim s novim stožerom. Ja to nisam prihvatio i to je bilo to.





Pritisak je bio jasan, hteli su da odem sam. Ja sam na kraju otišao, ali sam otišao s otpremninom. Iz te otpremnine ću isplatiti svoj stručni štab jer oni nisu u svom ugovoru imali takvu klauzulu. To je bio razlog zašto nisam hteo dat dam otkaz'', istakao je Bjelica.





Spekuliše se da iza svega stoji Zdravko Mamić, koji po medijskim procenama i dalje ima veliki uticaj na dešavanja u Dinamu.



''Koliku je ulogu u tome imao Zdravko Mamić, ja zbilja ne znam. Što se tiče toga da sam iznenađen, iznenađen sam zbog toga što smo mi dve godine vrhunski sarađivali. Dakle, 22 meseca sam ja s klubom, sa Zdravkom Mamićem i sa Zoranom Mamićem sjajno sarađivao.







Nisam uopšte, kako ste napisali, bio je*en. Niko mene nije je*ao. Klub me maksimalno poštovao i zato sam iznenađen da je sada došla situacija u kojoj tog poštovanja nije bilo. To je moje iznenađenje'', naglasio je Bjelica, ali je potom otkrio i da su zimus dovedeni pojedini igrači bez njegovog znanja, zbog čega je takođe bio nezadovoljan.





''Klub je doveo neke mlade igrače za koje ja nisam znao i to me jako frustriralo, mislim da trener prvog tima to mora znati. To sam rekao ljudima u klubu, ali to smo rešili razgovorom'', zaključio je Bjelica.

