Bizarno, "za sahranu je rano", Kontea čeka posao u Engleskoj?

Kako sad stoje stvari Antonio Konte je siguran. Makar još neko vreme.



Italijanski mediji se bave trenerom Intera čije su brojke u Ligi šampiona očajne. Ako se gleda samo to takmičenje on ima najgori rezultat od svih trenera slavnog kluba.



Danas će Inter na skupštini akcionara usvojiti završni izveštaj za prošlu sezonu, u gubitku su 100 miliona evra. To je dobra vest za Kontea, jer klub sebi ne može da priušti da ga smeni i da dovede Alegrija, oni će do leta plaćati i Lućana Spaletija.



Zbog tih 12 miliona po sezoni jasno je da je trener siguran mada bi u slučaju da se loši rezultati nastave sigurno bio smenjen, bez obzira na sve.



U svlačionici posle meča sa Realom, Konte je rekao igračima da je poraz težak, ali da moraju da dignu glavu, da sezona nije završena da moraju da se bore za titulu i eventualno naprave nešto u LE, ako završe kao treći u grupi.



"Za sahranu je rano", na pomalo bizaran način zaključuje "Korijere delo Sport".







Inače, čak i ako bude smenjen, priča se da bi Konte sedeo besposlen samo do leta. Navodno bi mogao da se vrati u PL, mediji tvrde da je jedan od kandidata za klupu Junajteda, ako Solskjer bude smenjen. Postoji neki otpor prema Poketinu unutar kluba, a računa se da bi Konte kao brzi pobednik što jeste uradio u prvim sezonama u Čelsiju i Juventusu mogao da stabilizuje tim.







Ipak, to su samo nagađanja, on je "Telegrafu" rekao da je počeo projekat u Interu i da namerava da ga završi. Jasno, ako mu klub bude dozvolio...