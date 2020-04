Nekadašnji selektor reprezentacije Srbije Dik Advokat produžio je danas ugovor s holandskim Fejenordom do kraja sledeće sezone.







"Pre nego što se sve zaustavilo, mi u Fejenordu smo imali nešto sjajno, nešto se lepo dešavalo. Sada, tim, stručni štab i ja želimo da to završimo", rekao je Advokat u izjavi za sajt kluba.



On je kazao da mu je čudno što je ugovor produžen usled nesigurnosti zbog pandemije i da ga je to podstaklo da radi na formi tima.



Advokat je krajem oktobra nasledio Japa Stama, koji je podneo ostavku nakon manje od pola sezone i 12. mesta na tabeli prvenstva Holandije.



Fejenord je napredovao na tabeli sa Advokatom kao trenerom i u trenutku prekida prvenstva zbog pandemije korona virusa.



Sada je na trećem mestu iza Ajaksa i AZ Alkmara.