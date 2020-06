Bivši saigrač "glasao" za Kutinjov povratak?

Filipe Kutinjo je na izlaznim vratima Barselone, a da li će Liverpul odlučiti da ga vrati?



Što se tiče Roberta Firmina, Brazilac glasa za njegov povratak, ako je sudeći po njegovom "lajku".



Stranica "TheLiverpoolGoals" objavila je mogućnost Kutinjovog povratka, a Firmino je "lajkovao" vest o njegovom povratku.



Ovaj profil je preneo već poznate informacije da je Kutinjo pristao i na znatno smanjenje plate kako bi se vratio u Liverpul, što se "svidelo" i Firminu.



Podsetimo, Kutinjo je napustio Liverpul tako što je izdejstvovao svoj transfer januara 2018. godine za 120 + 40 miliona evra.



Sada se nalazi na meti brojnih klubova, ali niko ne može da ispuni Barsina očekivanja.



Katalonci traže 90 miliona evra za njegov transfer, ali nijedan klub nije u mogućnosti da plati toliko nakon pandemije koronavirusa.

Roberto Firmino has liked this post on Instagram regarding Philippe Coutinho. 👀 pic.twitter.com/8AcMm6j5bW