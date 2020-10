Nekadašnji reprezentativac Francuske koji već ima 34 godine, Adil Rami, govorio je o Kilijanu Mbapeu koji će najverovatnije napustiti Pari Sen Žermenu.



PSŽ ima plan da ostavi Mbapea koji ima ugovor do 2022. godine, ali u slučaju da on ne produži ugovor, najverovatnije će biti prodat sledećeg leta.



"Mislim da je to gotovo, posebno pošto pregovori ne odmiču. Imam utisak da ga mrzi da govori o tome. Njegova budućnost je jasnija, tužno je to za Ligu 1 i Parižane", rekao je Adil Rami.







Mbape se odavno već povezuje sa Real Madridom, često je govorio i kako mu je Zidan idol.







Rami je tokom svoje karijere igrao za Lil, Valensiju Milan, Sevilju, Marsej, Fenerbahče i Soči, a sada je član Boaviste.



Za reprezentaciju Francuske je odigrao 36 utakmica.