Nemac je preporodio Liverpul, a njegov uspeh će biti ogroman ukoliko osvoji i Premijer ligu sa tim timom. Jirgen Klop radi fantastične stvari, a da li će mu ponestati motivacije ukoliko podigne trofej namenjen najboljem timu najjače lige na svetu?



Sam Klop je nagovestio da postoji mogućnost odlaska jer mu se ne sviđa vreme u Engleskoj, a mediji su za to vreme počeli da nagađaju ko bi mogao da stigne umesto njega.



Naravno, prvi pik je Stiven Džerard.



Na pitanje jednog navijača, nekadašnji fudbaler Liverpula Jon Arne Rise je odgovorio:



"Kada on dobije posao u Liverpulu, to je zato što je dobar trener i pravi čovek za Liverpul. Pogledaj samo šta radi sa Rendžersom. On je veoma dobar i biće sve bolji", rekao je Rise.