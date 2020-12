Bivši fudbaler Bajerna na udaru Klopa, Terzić umešan u celu priču

Menadžer Liverpula Jirgen Klop kritikovao je nekadašnjeg fudbalera minhenskog Bajerna Mehmeta Šola zbog reči koje je ovaj izneo na račun novog šefa stručnog štaba Borusije iz Dortmunda Edina Terzića.



Šefa stručnog štaba aktuelnog engleskog šampiona pogodile su reči nekadašnjeg nemačkog fudbalera ističući da se Šol razume u trenerski posao koliko on u popravljanje automobila.



Saradnja Terzića i Klopa datira iz vremena kada je Jirgen bio prvi trener u Borusiji, a Edin trener mlađih kategorija.



Zbog toga je bilo i logično da Nemac stane na stranu Terzića.



Klop je povodom omalovažavajućih tvrdnji Šola na račun trenera Borusije uzvratio kontrapitanjem.



"Koji je Šolov razlog da komentariše druge trenere? To je kao da priča o popravljanju automobila. To je nešto u šta se ne razumem" - rekao je Klop dodajući:



"Šol se oseća pozvanim da prelomi palicu na mladim trenerima u Nemačkoj. Mrzim da komentarišem ovakve stvari, ali on uvek govori o ljudima koje ne poznaje" - rekao je menadžer tima koji se prošle nedelje vratio na čelo tabele u Premijer ligi.



Klop je podsetio na neuspešnu Šolovu trenersku karijeru.



"Pokušao je da bude trener, nije mogao to da uradi, a sad o tome govori kao da je mudrost pojeo kašikama" - istakao je Klop.



Ovo nije prvi Klopov nastup ove sezone u kome javno osuđuje fudbalske radnike, prethodno je kritikovao menadžera Šefilda Krisa Vajldera, koji se zalagao za samo tri izmene na meču.