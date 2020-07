Bivši as Voše "odigrao" protiv Zvezde, a za Partizan!

Servet je pokvario priliku Sent Galenu da pobegne Jang Bojsku u borbi za titulu prvaka Švajcarse.



A zašto je to bitno?



Pre svega, odluka o prvaku Švajcarske utiče na rasplet žreba u kvalifikacijama za Ligu šampiona i Ligu Evrope. Srpski šampion Crvena zvezda navija da prvak bude Sent Galen, a ne Jang Bojs, jer u tom slučaju biće među povlašćenima i u trećem kolu kvalifikacija na putu ka Ligi šampiona.



S druge strane, Jang Bojs bi šampionskom titulom gurnuo Partizan među povlašćene na putu ka Ligi Evrope.



Danas je za crno-bele, a protiv Zvezde, odigrao Miroslav Stevanović, bivši as Vojvodine, koji je doneo veliki bod Servetu protiv Sent Galena.



Stevanović je postigao pogodak u 61. minutu za konačnih 1:1, pa se tako nastavlja žestoka borba za prvaka Švajcarske.



Sent Galen je ostao lider na tabeli, ali umesto tri, ima samo bod viška u odnosu na Jang Bojs.







Do kraja prvenstva ostalo je još šest kola.