Bivši as Liverpula: "Bilo bi dobro da Salah ode, a znam gde bi mogao Mane"

Sigurni smo da se sećate Mohameda Sisoka, nekadašnjeg veziste Liverpula, kasnije Juventusa, Fiorentine i Pari Sen Žermena, a on je danas dao zanimljiv intervju u kom se dotakao Pola Pogbe, Sadija Manea i Mohameda Salaha.



Sisoko tvrdi da Zinedin Zidan želi Pola Pogbu i Sadija Manea, te da Salaha ne vidi u Realu, ali smatra da bi za Liverpul bio dobar potez ukoliko ode.



"Znam da Zidan želi Pogbu u Real Madridu, ali lično bih voleo da se vrati u Juventus. Ovakve situacije zavise mnogo od Pogbe, ali i od Mančester Junajteda, pošto ima ugovor do 2021. godine. Po mom mišljenju, Pogba mora da pronađe tim u kom će se osetiti ponovo važnim, kako bi opet bio na najvišem nivou", rekao je Sisoko.



Potom se osvrnuo na tandem Liverpula.



"Ne znam da li će Salah ostati u Liverpulu, ali ako ode, to bi mogla da bude dobra stvar za klub. Mislim da su u Liverpulu veoma pametni i da već imaju spremnu zamenu, već ima nekih mladih igrača koji su spremni da dođu na Enfild i zamene ga. Ne mislim da bi Salah mogao da ode u Real Madrid, ali verujem da Mane ima karakteristike koje želi Zinedin Zidan. On veoma, veoma ceni Manea. Mislim da će on najpre otići u Real Madrid", zaključio je Mohamed Sisoko.





Sisoko je za Liverpul nastupao od 2005. do 2008. godine, potom je još tri sezone branio boje Juventusa, da bi 2011. otišao u PSŽ. Od 2013. pa do kraja karijere promenio je brojne klubove na dalekom istoku, da bi se penzionisao 2019. u francuskom Sošou.