Bitan potpis u Baskiji, Atletik "blindirao" terena!

Trener Atletika iz Bilbaa Gaiska Garitano produžio je danas ugovor sa klubom na još jednu sezonu, do 30. juna 2021. godine.



Garitano, koji je preuzeo Atletik u decembru 2018. godine, predvodio je klub do finala Kupa kralja ove godine.



Atletik će se za trofej boriti sa Real Sosijedadom, kada se nastavi takmičenje prekinuto zbog pandemije korona virusa.



"Vrlo sam srećan što mi je klub ukazao poverenje. To je klub za koji navijam još iz detinjstva, a trenirati ga velika je radost i odgovornost", rekao je Garitano, navodi se na klupskom sajtu.Garitano je predvodio Bilbao u 61 utakmici.



Takmičenje u Primeri nastaviće se 11. juna, a Bilbao će dočekati Atletiko iz Madrida.