Bira se najbolji u decembru, "vilijani" ili "đavoli"?!

Decembar mesec nam je doneo interesantna dešavanja u Premijer ligi.



Boksing Dej ludilo i zimski raspored je doneo mnoštvo utakmica, sada je vreme da se glasa za najboljeg igrača u poslednjem mesecu 2020. godine.



Nominovani su :



Anvar El Gazi, igrač Aston Vile je zabeležio učešće na pet utakmica sa pet postignutih golova a imao je i devet kreiranih šansi.



Bruno Fernandeš je naredni sa čak šest odigranih utakmica u mesecu iza nas. Prva violina Mančestera je odigrala šest utakmica sa postignutih tri gola, četiri asistencija i čak 20 kreiranih šansi.



Emiliano Martinez, još jedan "vilijan", bivši golman Arsenala odigrao je pet utakmica (čak na četiri sačuvao mrežu) na kojim je zabeležio čak 22 odbrane.



Ben Mi je naredni. Igrač Barnlija je odigrao šest utakmica, Dajšova ekipa je doživela tek jedan poraz sa dve nerešene i tri pobeđene.



Markus Rašford je drugi nominovani "đavo". Fudbaler Junajteda je takođe kao i Bruno odigrao šest utakmica, Englez je postigao i pet golova.



Mohamed Salah je jedini predstavnik šampiona. "Redsi" su imali toplo-hladni decembar, Egipćanin je pak nastavio sa neverovatnom formom - šest utakmica šest golova, uz dve asistencije.





Tomaš Suček je definitivno jedna od najboljih kupovina, Čeh je glavni igrač Vest Hema. U decembru je zabeležio tri gola na šest utakmica.



I kao osmi nominovani jeste Džon Stounes. Englez se vratio u prvi tim "građana", bivši igrač Evertona sa Dijasom čini jedan od najboljih tandema u defanzivi na Ostrvu.



🌟 🌟 🌟 🌟 🌟 🌟 🌟 🌟



Which #PL star gets your vote for December @EASPORTSFIFA Player of the Month?



🗳 Voting is open ➡️ https://t.co/MPt3hFCs2t #PLAwards pic.twitter.com/Umvw7hVowU