Bio je najtalentovaniji fudbaler kojeg je Ferguson ikada video, sada je dobio otkaz u svom 11. klubu!

Da li se sećate Ravela Morisona?



Nekadašnji fudbaler Mančester junajteda važio je za jednog od najperspektivnijih fudbalera u Evropi, njegovim talentom svojevremeno je bio opčinjen i ser Aleks Ferguson koji je jednom prilikom rekao da je on najtalentovaniji fudbaler kojeg je u životu video.



E, sada je taj isti Morison dobio otkaz u Den Hagu.



Holandski klub je danas objavio da je sporazumno raskinuo saradnju sa 27-godišnjim ofanzivnim vezistom, ne navodeći razloge za tu odluku.



Pokušao je Morison da posle Junajteda rehabilituje karijeru odlaskom u Vest Hem, ali su ubrzo usledile pozajmice uglavnom u Čempionšipu. Činilo se da će dobiti idealnu priliku u Laciju, ali je i tamo uglavnom bio na pozajmicama, da bi sreću nakon toga potražio u Estersundu.



Tamo se nije dugo zadržao, da bi se posle epizode u Šefild junajtedu i Midlzbrou obreo u Hagu gde je u septembru potpisao jednogodišnji ugovor.



Upisao je tek pet nastupa i to uglavnom ulazeći sa klupe, pa je jasno da nije opravdao očekivanja u timu koji se nalazi na pretposlednjem mestu Eredivizije. To je bio njegov 11. klub u karijeri.