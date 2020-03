Bio je na meti strašnih uvreda od kako je stigao u Italiju, sada je odgovorio na najlepši mogući način!

📢 | MESSAGGIO



Napadač Intera Romelu Lukaku donirao je bolnici San Rafaele u Milanu sumu od 100 hiljada evra u borbi protiv pandemije Korona virusa.Italija trpi najveće gubitke od posledice zaraze, samo u petak preminulo je 627 osoba što dovodi do totalne brojke od 4.032 mrtvih od početka pandemije samo u toj zemlji.Lukaku je potvrdio donaciju i zamolio sve one koji su u mogućnosti da učine isto.Ljudi koji su vređali Belgijanca na rasnoj osnovi u Italiji će sada dobro razmisliti kada požele da učine to sledeći put.Ređaju se humani gestovi širom sveta, pa se nadamo da će sve ovo ubrzo postati samo ružna, ali kratka prošlost.