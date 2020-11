Bilo je vreme, Kadiz konačno zaustavljen, a ko će drugi nego Simeone!

Do današnjeg dana ekipa Kadiza je imala maksimalan učinak na gostovanjima od četiri pobede i gol-razliku od 6:0.Ipak, od danas imaju gol-razliku 6:4 pošto su poraženi sa 4:0 (2:0) od Atletiko Madrida na stadionu "Vanda Metropolitano".Prvi gol smo videli u osmom minutu kada je Žoao Feliks pogodio, golman gostiju je napustio gol liniju i nije uspeo da se vrati da odbrani udarac Feliksa.Ovaj gol je značio prvu kapitulaciju Kadiza na gostovanjima, a to je dalje značilo i da im je moral daleko slabiji nego što je bio pre ovog gola.Već u 22. minutu su primili drugi gol, Ljorente je bio strelac, nekako je čačkao loptu i na kraju je isčačkao, šutirao i - pogodio. Konačnih 3:0 postavlja Luis Suarez u 51. minutu duela, bila je to odlična kontra, Urugvajac lagano realizuje ovakve šanse 1 na 1 sa golmanom.