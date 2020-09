Bilbao u Eibaru, kratak put, istorijska razdaljina

Eibar je možda po ulasku u Primeru, delovao kao uljez, mali tim sa skromnim budžetom, prvoligaš iz najmanjeg grada, nekih 50-tak kilometara od Bilbaoa je iskreno, delovao kao strano telo.





Pisali smo, ako je to nekada bio kuriozitet, danas Eibar, predvođen našim Markom Dmitrovićem zaista ne predstavlja nikakvo iznenađenje. Oni su isplivali, stali uz bok Bilbaou i Sosijedadu, i čak jednu sezonu završili ispred najveća dva kluba pokrajine.



Jasno, nikada sudari sa komšijama iz Bilbaoa neće biti veliki derbi, ali uvek podižu temperaturu u malenom gradiću.



Prošle godine bilo je dosta bure, završilo je 2:2 na „Ipurui“, VAR je imao bitnu ulogu, Bilbao je vodio, pa bio nadomak poraza da bi svojim prvim dodirom na utakmici, rezerva Asijer Viljalibre doneo bod „velikom bratu“. Tribine prazne, terase solitera iznad stadiona krcate!



Kada se Eibar dokopao Primere i čak rizikovao zbog pravila o budžetu i garancijama da ostane bez elite izborene na terenu, mnogi od njihovih fanova nisu mogli da veruju da će putovati na gostovanje na „San Mames“.



Bilo je to 2014. i „siromašni rođaci“ su održali remi bez golova što je doživljeno kao senzacija. No, Bilbao je u narednim godinama, osim 2015. Uspevao da dobije i u gostima, u stvari taj meč iz avgusta 2015. u drugoj sezoni Eibara u ligi je njihova jedina pobeda ikada. Čak ni u prijateljskim utakmicama koje relativno redovno igraju poslednjih godina, Bilbao ne gubi.



Doduše Bilbao je kao drugoligaš početkom decenije šokirao Bilbao u kupu, gol za prolaz postigao je Mikel Arubarena koji je otpisan kao netalentovao u velikom klubu. Treba reći da u Eibaru mržnju čuvaju ne za Atletik, već Alaveš sa kojim su igrali mnogo češće u nižim ligama i sa kojim imaju pozitivan skor. Kada je Alaveš bio jak, Eibar im je služio kao nezvanična rezervna ekipa, a sada Eibar ima u Vitoriji, svoj rezervni tim koji se zove „CD Vitorija“.



U Alavešu su to doživeli kao uvredu, i za kaznu, oteli direktora fudbalske akademije Eibara, privukli su ga većom platom.









No vratimo se odnosu Eibara sa Bilbaom.



Mendilibar, trener Eibara, čovek koji je od 2015. na klupi malog kluba ima igračku prošlost u Atletiku, sa njima je osvojio i titule prvaka početkom osamdesetih. Radio je mlađim kategorijama kluba, sedeo na klupi rezervnog tima krajem veka. Posle je sa Eibarom za malo ispustio plasman u Primeru, ali mu je to donelo klubu najvećeg baskijskog kluba. Bilbao ga je smenio posle samo devet kola, imao je jednu pobedu, a nije uspeo kroz Intertoto kup da stigne u Evropu. On bira reči kada govori o Atletiku, zanimljivo tek par igrača Eibara je nastupalo za Bilbao. To je nekada bila česta pojava, sa onima koji su otpali, ali sada su klubovi rivali i Atletik ne potcenjuje komšije.



Eibar ima bod protiv Selte iz dva susreta, Bilbao je odigrao samo meč, poraženi su od Granade. Moraće da se vade na „Ipurui“, biće gledalaca, ali ograničen broj, što bi moglo da im olakša posao.