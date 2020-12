Bijelsina špijunska afera, kako se na kraju Lamps poslednji smejao?

Derbijev trening centar se zove „Farm Mur“, prostire se u severnim predgrađima Derbišajera, u blizini je ženka katolička škola, sa druge strane stambeni kompleks Oukvel.



Deo u kome se svi poznaju, a na strance se gleda sumnjičavo.



Jedan takav se pojavio u januaru 2019. bio je četvrtak. Iz zgrade je neko pozvao policiju. Osumnjičeni, 20-godišnjak u službi Marsela Bijelse. Izbio je skandal, pogađate, sumnjivac je bio tu da špijunira trening „Ovnova“ pred sudar sa Lidsom u Čempionšipu.



U Derbiju su tvrdili da je imao makaze za sečenje žice, ali one su bile u kolima kada je stigla policija. Identitet nije saopšten, a zadatak Bijelsine uhode bio je da gleda trening, čita lokalne novine, priča sa navijačima. Isto se desilo i pre meča u avgustu na Prajd Parku, kada je Lids igrao u gostima i kada je Bijelsa probao da snimi Lampsov trening.



Čovek je udaljen, a domaćin je dobio Ramse sa 4:1, pa je i bez snimka Argentinac razneo trenera početnika. U Južnoj Americi, ovo je uobičajeno, svi se služe ovakvim sredstvima iako ona ne pomažu mnogo.











„Ovo je samo da smirim anksioznost, da i kada gubim znam da sam uradio sve što je moguće“, rekao je „El Loko“ kada je bomba eksplodirala u engleskim medijima. Lids je stao iza svog trenera, tvrdeći da Derbi preteruje, ali su se izvinili i platili kaznu od 200 000 funti. Tačnije, Argentinac je insistirao da sam plati. Napali su ga da je nemoralan, a bilo je predloga da njegov tim bude kažnjen oduzimanjem bodova. Derbi je izgubio na „Eland Roudu“, 2:0, pa je i bez špijunaže, odnosno nakon što je ponovo bio sprečen, Lids opet dobio rivala.



Za razliku od nekih drugih trenera, Bijelsa se nije branio, rekao je da je to njegova ideja, da je na njegovom kontinentu to uobičajeno. Ipak, niko se nije složio da je to skauting rivala, to se radi na utakmicama, već neovlašćeni upad na tuđi posed. Ipak, on je naveo da je svaki trening u Bilbaou bio otvoren za javnost, tako da je svako mogao da ga „špijunira“, on ne vidi problem u tome.







Uz to Bijelsa izdiktira tim u četvrtak, to je njegovo pravilo, pa kaže i da to drugi menadžeri gledaju kao prednost, pošto oni kriju sastav od svojih igrača i medija do subote pred utakmicu.



Lampard koji zbog bivše žene dobro govori španski je pažljivo slušao Bijelsu i rekao da ga ne osuđuje, ali je bio gorak kada je dodao da bi on radije da ne bude trener nego da šalje ljude na kolenima i sa makazama za žicu da krišom prate šta radi protivnički tim.



Bijelsa je imao i na to odgovor. Pokazao je „dosije o Derbiju“, gledao je sve njihove utakmice u poslednje dve godine. Postavio je izazov za novinare, da ga pitaju šta hoće o rivalu, ne samo od kada je Lamps na klupi, već i iz 2017. kada ih je trenirao Geri Rovet. I tipično, jedan od predstavnika medija je izabrao poraz u kupu od Čelsija, 3:2, Bijelsa je odmah pokazao podatke sa te utakmice i analizu.



Inače kada predstavlja rivala igračima, njegova video analiza traje 15 minuta, pola kada se brane, pola kada napadaju. Jer, on smatra da igrači ne mogu da prime više informacija i da je to maksimum da im zadrži pažnju. Ali, to treba pripremiti.











Marselov brat Rafael, poznati advokat, ali i bivši guverner je optužio Engleze za duple standarde, poredio napade na Bijelsu sa suđenjem Oskaru Vajldu, ali je podsetio na sve špijunske afere u engleskom fudbalu. Pogodio je metu, recimo kada je Liverpul ukrao podatke Sitiju, bazu o pojačanjima, zahvaljujući bivšem zaposleniku „Građana“. Kada su shvatili da su podaci „provaljeni“, u Sitiju su ubrzali dovođenje Fernandinja i Hesusa Navasa, a Redsi su im platili milion funti, kako ne bi završilo na sudu. I osamdesetih je bilo pokušaja špijuniranja, isticao se Junajted. Ser Aleks je bio opsednut, njega je Bekenbauer špijunirao 1986. kada je poslao pomoćnika Bertija Fogsta da vidi da li će povređeni Strahan igrati. Berti je udaljen sa stadiona, ali je dres Nemačke zamenio sa prodavcem „Koka-Kole“ koji mu je dao i kolica koja je gurao sa pićem. Prošao je obezbeđenje, odgledao trening, Germani su dobili sa 2:1, a Ser Aleks je od tada Fogsta nazivao, „Koka-kola“ reklamom.







Ali, vratimo se Bijelsi i Lampsu. Naime, iako je Lids sa značajnim osećajem supremacije nakon dve lake pobede u šampionatu ušao u polufinale plej ofa, svi su znali da neće biti lako. Jer, Bijelsin tim je popustio u finišu, ispustio direktan plasman u elitu, pisali smo već, njegovi timovi padaju u završnici.



Rival na putu do Vemblija bio je Derbi, pre toga je Lids izgubio od Ipsviča koji je već ispao iz lige. Ali, na „Prajd Parku“ u prvom meču, Jorkširci su delovali dominantno, dobili sa 1:0 i bez Patrika Bamforda. Mogli su i ubedljivije da trijumfuju iskreno Lampard je i treći put u sezoni delovao nedoraslo u odnosu na Bijelsu. Navijači Lidsa su prozivali domaćeg trenera svih 90 minuta, čak su mu i spevali svoju versiju „Nemoj da isplačeš oči“ od Oasis.



A onda se desilo nezamislivo.



Lampard je promenio formaciju u takozvani „Dijamant“, prvi put su „Ovnovi“ zaigrali u tom sistemu, Englez je kasnije priznao da nije verovao u čudo. Samo to jeste bilo vreme čuda, negde u to vreme je Totenhem uspeo da na neverovatan način izbaci Ajaks i plasira se u finale Lige šampiona. Takođe Liverpul je nokautirao Barsu koja je već sebe videla u završnici.



Iako su gosti po običaju imali strašnu podršku, Lids je igrao na krcatom „Eland Roudu“ i posle prvih 45 minuta vodio sa 1:0, dakle, dva razlike, ostalo je poluvreme. Samo, nekako je „El Loko“ predodređen za tužne krajeve.













Ono što sje usledilo ulazi u istoriju.



Njegov tim je izgubio i glavu i rep u dvadesetak minuta, kobnih 20 minuta. Derbi koji je u gotovo pet i po sati fudbala protiv Bijelse dao jedan gol, četiri puta je zatresao mrežu tog popodneva za dvadesetak minuta u Jorkširu.



Kiko Kasilja i Lajam Kuper su se sudarili, svima je bilo smešno osim Bijelsi, igračima i navijačima Lidsa, Džek Meriot, Lampardova rezerva je bio na terenu par minuta, ubacio je loptu u praznu mrežu. I odjednom sve se raspalo. Kasilja je postao neprijatelj broj jedan, on nije klinac, bio je Navasova rezerva u Realu, branio u Ligi šampiona. Pogrešio je i kod Mauntovog gola, klinac iz Čelsija se odužio legendi „Plavaca“ koji mu je dao šansu na pozajmici. Onda je usledio novi šok penal za goste, Stjuart Dalas je nepotrebno napravio faul, Hari Vilson još jedan talentovani momak, Velšanin na pozajmici iz Liverpula sa penala je povećao na 3:1. Ali, Dalas se iskupio, svojim drugim golom je smanjio na 2:3. Ukupno je bilo 3:3, ne važi pravilo gola u gostima.



A onda, nova glupost fudbalera Lidsa, kao da su se dogovorili da ne odu na Vembli.



Gaetano Berardi dobija dva žuta, Bijesla ostaje sa desetoricom. Greška za greškom, voda je ušla u uši, na kraju posle par propuštenih šansi, Meriot postiže drugi gol na utamici, 4:2 za Derbi. Do kraja stihija Lidsa u poslednjih pet minuta, ali oni ne umeju stihijski, bilo je jasno da je kraj, „Beli“ su popadali na travu, atmosfera kao na sahrani čulo se jedino slavlje Lampsa i njegovih igrača. Preokret i jedna od najuzbudljivijih utakmica u plej ofu Čempionšipa ikada.











Navijači Derbija su slavili, pokazujući, odnosno imitirajući „dvogled“ prema Bijelsi, podsećajući ga na špijunsku aferu. Lamps je izgubio od Vile u fudbalskom hramu, otišao u Čelsi, a navijači Lidsa su strahovali da će njihov trener otići. Imao je ugovor na samo jednu godinu, tačnije dogovor da se posle svake dogovara nova saradnja. Njegovo govor na KZN je bio jasan, preuzeo je odgovornost, rekao da su tih 20 minuta njegov neuspeh i da to nije nikakva tajna. Da je imao resurse i najbolji tim i da je doživeo neuspeh.



U vazduhu se na „Torp Arču“ osećalo i njegovo razočaranje, ali i atmosfera oproštaja. Vlasnik Radrizani i direktor Orta nisu imali dilemu, Bijelsa mora da ostane. Na kraju krajeva, ako uporedimo Lids pre i posle njega, to je kao nebo i zemlja, Pod Bijelsom su osvojili 23 boda više, dali dvadesetak golova više, vratili nadu u Jorkšir. Tih dana, navijači su zaustavljali Bijelsu u supermarketu gde redovno kupuje, uvek u Lidsovoj trenerci i molili ga da ostane.











Dobio je neverovatan ugovor niko nije sumnjao da će se osam miliona po sezoni (niko nikada nije bio ni blizu u Čempionšipu) isplatiti. Jer, Bijelsa je godinu dana kasnije isporučio očekivano.



Lids se prošetao prošle godine, osvojili su deset bodova više od drugoplasiranog VBA, primili najmanje golova u ligi, zavladala je prava euforija. Bijelsa je ponovo ostao iako je dugo oklevao sa odlukom, ne želi da previše bude u jednom klubu. Ali, izazov vođenja svog čeda u PL bio je preveliki.



Radrizani mu je stavio ogromne fondove na raspolaganje, ali je Bijelsi bilo najvažnije da ubedi Pepa da mu pozajmi Džeka Harisona za još jednu sezonu. Bena Vajta nije uspeo da zadrži, Koštu jeste, doveo je Koha iz Frajburga, Dijega Ljorentea iz Sosijedada, da pojača odbranu, a veliki novac je izdvojen za napadača Rodriga iz Valensije.



Samo tim je ostao gotovo isti, makar startna postava, Patrik Bamford nastavio da daje golove. Lids je u sredini, igraju dobro za novajliju, a jedini cilj je izbeći borbu za opstanak, što je lako dostižno. Nikome nije lako sa Bijelsom, vizionarom, dobio je Anćelotija, zaustavio Pepa i Arsenal, čini se da njegov tim bolje igra protiv jačih.



Zato će Lampard morati da se pripazi, jer Bijelsa na „Stamford Bridž“ stiže po osvetu.