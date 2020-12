Bijelsa ušao u rat sa medijima

Trener fudbalera Lidsa Marselo Bijelsa optužio je danas pojedine medije da pokušavaju da destabilizuju njegov nastavljajući da preispituju njegov stil igre.







Bijelsa je, prenosi Skaj sport, na konferenciju za novinare pred utakmicu protiv Barnlija stigao "naoružan" dosijeom kao odgovorom na kritike na račun Lidsa nakon prošlonedeljnog teškog poraza od Mančester junajteda.



"Ne brinem se previše o tome šta mediji misle. Uvek slušam, čitam i pokušavam da iz onog što je napisano izvučem najbolju moguću poruku. Ono što me brine je to što je napisano utiče na javnost i smanjuje mogućnost te javnosti da razume stvari", rekao je Bijelsa.



"Takođe, oni pokušavaju da destabilizuju tim predlažući igračima da stil treba da se menja. Naravno, to se dešava kada nema rezultata. Nije važno što je u prethodnoj utakmici mišljenje tih medija bilo potpuno drugačije", naveo je on.



Bijelsa je potom više od 40 minuta "forenzički analizirao" nedeljnu utakmicu kao odgovor na jedno pitanje i složio se da njegova ekipa ponovo nije uspela da realizuje brojne prilike.



Ali, kako je rekao, kritičari nisu uzeli u obzir "stvarne razloge" zbog kojih je njegov tim izgubio.



"To nije nešto novo za medije, novinari mogu samo da analiziraju rezultate. Kada ima problema, ono što radite je da pokušavate da još više oslabite one koji se suočavaju sa nedaćama ili da ismevate stil igre tima", rekao je Bijelsa.



"Ne brinem se zbog novinarskih pitanja... Ono što me brine je efekat koji mediji imaju na javnost. Sva ova objašnjena su zbog javnosti. Znam da gubim u ovom bici, znam da javnosti treba jednostavno objašenje, a moje je složeno", naveo je trener Lidsa.