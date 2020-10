Bijelsa pitao "nije ti dosta krvi", posle odgovora Pep postao trener! Sudar genija u Jorkširu!

Kada je Pep Gvardiola počinjao trenersku karijeru, tamo negde 2006. godine, Marselo Bijelsa je bio njegova opsesija. Nije čudno i prvi mentor menadžera Sitija, Manuel Lilo bio je jedan od „El Lokovih“ sledbenika.



U to vreme je Bijelsa bio bez posla, kada je tako, zakopa se u kuću u Rozariju među svojim knjigama, dokumentacijom i video snimcima. Kažu da je to prava pećina sa blagom za mlade trener, ali malo ko je bio dostojan da bude primljen kod slavnog argentinskog trenera.



Samo, ako želite, naći ćete put.



Gvardiola se dosetio, njegov prijatelj, pisac, scenarista i reditelj, David Trueba (mlađi brat španskog Oskarovca, Fernanda Truebe) je bio prijatelj sa Bijelsom. Jer, uz fudbale, El Lokova strast je film. Tako su se David i Pep spakovali i otišli u Južnu Ameriku.











Prvih par sati posle učtivog pozdrava, Bijelsa nije obraćao pažnju na Pepa koji je tek završio fudbalsku karijeru. Umesto toga zasuo je Truebu pitanjima o filmu, svojim mišljenjima o novom talasu španske kinematografije pa se Gvardiola osetio isključenim.







Ali, njegovo strpljenje je bilo na probi.



„A ti baš želiš da nastaviš u poslu, da i dalje budeš u krvi“, pitao je Bijelsa wannabe trenera koji je imao veliku igračku karijeru. Kada je Katalonac potvrdno odgovorio, Trueba je bio zaboravljen.



„Bijelsa je doneo neke svoje analize i nisu stali celu noć“, priseća se sineasta. Te večeri u Rozariju, na sastanku koje je trajalo 11 sati, Gvardiola je dobio blagoslov, on to navodi kao prosvetljenje i smatra da je Bijelsa, uz Lila presudno uticao na njegovu karijeru.



Pep to nije zaboravio kada je Argentinac stigao u Primeru i preuzeo Bilbao.



„Ova zemlja i ova liga je bogatija za jednog od najvećih trenera današnjice i čoveka koji je svojim idejama napravio revoluciju u fudbalu“, rekao je Gvardiola.





Imao je jednu sezonu da se okuša protiv Bijelse, meč je bio završen 2:2 to je jedna od najboljih utakmica ove decenije u Primeri.



„Neverovatno, stvorio si fantastičan tim“, odao je priznanje učitelju Gvardiola.

















„Tvoji igrači su prave zveri“, odvratio je Bijelsa koji nije dobar u međuljudskim odnosima, tačnije u socijalnim interakcijama, ali je uvek bio blagonaklon ka Pepu. To je bila Gvardiolina poslednja sezona u Barseloni, vodeći se Krojfovim i Bijelsinim idejama on je u četiri neverovatne godine na „Kamp Nou“ osvojio rekordan broj trofeja.



Te sezone igrali su još dva puta, Barselona je slavila na „San Mamesu“ 2:0, a Gvardiolin oproštajni meč od Blaugrane je bio baš protiv Bijelse. Atletik Bilbao je stigao do završnica LE i španskog kupa, u roku od nekoliko dana izgubili su sve. Tim je bio iscrpljen, Ander Erera je priznao da su jedva hodali, pa ih je lako dobio Simeone sa „Jorgandžijama“, a onda im je Barselona dala tri komada za 25 minuta finala Kupa Kralja u Madridu. Pedro sa dva gola i Mesi su torpedovali Bijelsu čiji je tim čitave sezone igrao fudbal za bogove, ali se raspao kada je bilo najvažnije.



Govorkalo se, da kada su u Barseloni saznali da će Pep otići na kraju sezone, razmišljali baš o Bijelsi, i da je on bio prva opcija, a ne Tito Vilanova, počivši Gvardiolin pomoćnik. Međutim, postoji neka priča, nikad potvrđena da je „Kralj Lavova“, Fernando Ljorente izminirao Bijelsu i da je rekao Barsinim igračima u reprezentaciji da je Argentinac loš sa igračima, da nema meru u treninzima i da je to razlog što mu sve ekipe padaju u finišu sezone. A zna se, Ćavi, Inijesta i Pike su, uz Mesija imali glavnu reč, pa je Bijelsa navodno ostao bez angažmana karijere.











Dugo je putovao do PL, Lids je dočekan sa euforijom u Engleskoj jer El Loko je priča za sebe, a sam start sezone je pokazao da Jorkširci nisu bili bez razloga optimisti.



Inače, Pep je toplim rečima dočekao Bijelsu u najjačoj ligi na svetu, kao svojevremeno u Španiji, a sada će u nezgodnoj situaciji morati da se suoči sa mentorom. Jer, Siti boli šamarčina od Lestera, imaju silne probleme sa povređenim i nespremnim igračima, a posle kupovine Rubena Diasa, novog bogatstva koje je potrošio na štopera, više nema pravo na grešku.



Pojavila se informacija da „Građani“ ove godine moraju da ili vrate titulu ili osvoje Ligu šampiona, inače će Gvardiola napustiti klupu. Njemu i ističe ugovor u leto 2021. i sada su utihnule priče o produžetku.











Zbog toga ovo nije najbolji trenutak da se putuje u Jorkšir, Lids je izgubio u trileru od šampiona, ali je istim rezultatom 4:3 dobio Fulam, a onda sačuvao svoju mrežu i doneo bodove iz Šefilda. Ambicije su porasle, priča se da će Argentinac dobiti još par pojačanja, vlasnik Andrea Radrizani sada hoće više od mirne sezone u sredini, pa je jasno da čitav tim ima mnogo samopouzdanja, ali i da je Bijelsa garancija mnogo boljih vremena za Lids.



Neće biti nikakve sentimentalnosti, ko razmišlja o tome se grdno vara.



Jer, Pep Gvardiola je smenio jednog od svojim mentora. Svojevremeno je sa Barselonom dao osam golova svom trenerskom učitelju Manuelu Lilu, pa je ovaj iskusni trener smenjen od Almerije par sati nakon katastrofalnog poraza.





Upravo je Lilo čovek zbog koga je Pep završio fudbalsku karijeru u Meksiku, u zloglasnoj Sinaloi koja je poznata po narko kartelu, ne i tamošnjem klubu.











Gde je sada Lilo, pitaće se neko?



Pa, biće i on na ovom susretu, čime se duel između Lidsa i Mančester Sitija može proglasiti za sveto trojstvo. Jer, Manuel Lilo sada sedi uz Pepa Gvardiolu, njegov je pomoćnik, zamena za Artetu koji nije odoleo ponudi Arsenala.



Mnogo simbolike, ulog je veliki, prosto ne možemo da odolimo, ovo će biti fudbalski praznik, a takvi podrazumevaju igru na gol više!