Bez rešenja, Italijani čekaju još deset dana, Fiorentina "zakačila" virus!

I dalje nema rešenja kada je u pitanju Serija A. Sastanak saveza i ministra sporta Spadafore nije doneo rešenje, jer se sve odlaže za 18. maj.



Naime, ako do tada podaci budu povoljni, odnosno broj zaraženih nastavi da opada, razgovaraće se o kolektivnim treninzima, odnosno nastavku šampionata.



Ono što je sigurno je da će se igrati, ako se bude igralo, bez publike, ali situacija je i dalje opasna.



Recimo, testovi u Firenci su pokazali da su tri igrača plus tri člana stručnog štaba zaražena, Ministarstvo zdravlja će izvštiti procenu.



Doneta jed odluka da šampioni trećih liga, odnosno prvoplasirani Monca, Vićenca i Ređina budu promovisani u Seriju B, iz koje niko neće ispasti. Karpi bi trebalo da bude četvrti klub koji ide, pošto se neće igrati plej of, jer oni su najbolji drugoplasirani iz sve tri treće lige, tačnije imaju najbolji koeficijent osvojenih bodova u odnosu na broj utakmice, ispred Ređane i Barija.