Bez PL sve propada, zbog ovoga su Englezi najveća fudbalska nacija na svetu! Ovo je plan!

Iako postoje sumnje u nastavak sezone, pa čak i neki veliki igrači, danas ugledni komentatori kao Geri Lineker smatra da ne bi trebalo rizikovati, Boris Džonson premijer UK je upoznat sinoć sa planovima PL.



On se složio da liga jednostavno mora da se nastavi, da u ovom trenutku sport, pogotovo fudbal mora da bude ohrabrenje za naciju u teškim trenucima, a zakazan je novi presek stvari za 7. maj.



Naime, Džonson veruje da bu klubovi, odnosno PL trebalo na sebe da preuzme najvažniji posao, obezbeđivanje sigurnog okruženja za odigravanje mečeva, najverovatnije neće biti igrano na svim stadionima, ali cilj je jasan, po svaku cenu završiti sezonu.



Razlog ne leži samo u novcu od TV prava za PL, već jednostavno u time da bi bez tih sredstava novac prestao da se sliva na niže slojeve fudbalske piramide, što bi bila katastrofa za manje klubove. Engleska ne sme da dozvoli da se uruši njen jedinstveni fudbalski sistem jer je, kako je rekao Džonson na sastanku opsednuta fudbalom i to je jedan od najznačajnijih segmenata života uopšte. Iz Dauning strita dodaju da ako PL timovi ne budu imali novac, neće biti transfera iz nižih liga ka najjačoj, što će značiti pomor manjih timova.











Isto je i sa ostalim profesionalnim sportovima, vlada će morati da stvori uslove, tačnije obuzda virus do određenog nivao, to jest ispuni zadate okvire kako bi otvorila prostor za nastavak sezone.



Ali, jasno je, sezona će se nastaviti, i to u svim ligama, postoji pritisak na TV operatere da dozvole slobodan prenos svih mečeva, razlog je da se spreči okupljanje ljudi kod prijatelja koji imaju Sky i BT Sport.



Jedna od varijanti je da klubovi prikazuju mečeve na svojim oficijalnim stranama. S obzirom da se Bundesliga nastavlja 9. maja, Englezi će pažljivo pratiti šta rade Nemci, počev od upotrebe maski za vreme mečeva, sanitarnih propisa, testova, pa će to primeniti i kada nastave takmičenje. Računa se da bi timovima kada se okupe bile potrebne dve nedelje priprema, videćemo šta će biti za dva vikenda, kakvi će biti brojevi, ali u svakom slučaju, vlasti su svesne da se mora igrati.