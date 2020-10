Bez milosti! Pike "uklizao" upravi dan pred "El Klasiko"!

Đerar Pike je progovorio, možda ne u pravo vreme, ali on kaže da situacija u klubu nema nikakve veze sa "El Klasikom" i da je umereni optimista pred meč sa Realom.



Dao je intervju "Vangardiji" u kome je žestoko kritikovao upravu.



"Mogu da imam pristojan odnos sa predsednikom, ali neke stvari se ne zaboravljaju. I dalje sam besan da je klub trošio novac da bi kritikova igrače", podsetio je na "Barsa gejt" kada je otkiveno da je klub unajmio kompaniju koja bi na društvenim mrežama kritikovala fudbalere.



Svi tragovi vode ka Haumeu, Masferereru koji je savetnik Bertomeua.



"Taj čovek je i dalje u klubu, to je stvarno bolno", dodao je štoper Barselone.



Ali, to nije sve. Nezadovoljan je načinom na koji je Barselona smanjila plate kako bi izbegla da ih ne isplaćuje jer nemaju novac.



"Svi se slažemo da je to odrađeno veoma loše. Jasno, ja sam pristao jer mi je Barsa dala sve, ali to ne znači da se slažem sa načinom", pojasnio je Pike revidirani ugovor.



Imao je šta da kaže i o smeni Valverdea.



"Nelogično je da smeniš čiveka u sred sezone, mi smo sa njim osvojili dve titule".



Što se tiče Mesijevog najavljenog odlaska.







"Molio sam ga da ne ode, rekao sam mu da izdrži još godinu da će doći novi ljudi. On je 16 godina u klubu, on je najbolji igrač ikada. Da ga prinude da šalje faks jer ga ne slušaju za klub je to poražavajuće. Stadion mora da nosi Leovo ime, on je to zaslužio". dodaje Pike.



Rekao je i da je čudno da legende nisu u klubu.



"Zamislite da Pep, Ćavi, Pujol, Valdes nisu ovde, oni moraju da bude deo priče, oni su istorija Barse".



I na kraju uticaj svlačionice.







"Ako su u nekom trenutku igrači vodili glavnu reč to nije do nas, već jer vodeći ljudi u klubu nisu želeli da preuzmu odgovornost", zaključio je Pike napad na Bertomeua i upravu.