Bez milosti, Korona ukida i najstarije fudbalsko takmičenje na svetu!

Izgleda da će produžetak sezone u PL, ako ga bude, značiti ne samo ukidanje Liga kupa naredne sezone, već da bi moglo da bude ukinuto, na godinu dana najstarije fudbalsko takmičenje na svetu, FA kup.



Datum nastavka sezone, 3. april je naučna fantastika, teško je očekivati čak do juna da se situacija stabilizuje, a PL mora da se završi kako ne bi bio izgubljen veliki novac.



Drugim rečima, ako bude trebalo sezona će trajati do pola jula, a početak nove bi mogao da bude tek u septembru.



Šta to znači?



Manje vremena, manje termina, naredni šampionat bi morao ranije da se završi jer će EP biti igrano 2021.













Zbog svega toga, prvo se razmišljalo o ukidanju ripleja odnosno ponovljene utakmice nakon remija, a sada je realnija varijanta da se oba engleska kupa ne igraju.



Jasno, manji klubovi bi morali da budu obeštećeni jer je prolaz u završnicu i šansa da izvuku nekog velikog rivala za amatere glavni način finansiranja...